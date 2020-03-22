Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк

"Профессионализм вместо паники, системность вместо страха, действие вместо демагогии - это три столпа, на которых должна базироваться модель преодоления кризиса", - подчеркнул Яценюк в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" 22 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Людям в первую очередь надо говорить правду. И каждый из власти сегодня должен выходить и говорить: вот как развивается пандемия, вот сколько у нас есть масок, сколько тестов - только реально, а не лгать, - сколько у нас есть койкомест, сколько медицинского персонала, как мы обеспечены и какие у нас проблемы", - отметил он.



В противном случае, подчеркнул Яценюк, "это путь в никуда": "Это как раз путь к полному разочарованию граждан и к распространению не только медицинской пандемии, но и к политической, социальной и экономической пандемии. Это надо остановить. Люди должны быть уверены, что в стране есть власть, и эта власть знает, что делать".

Он отметил, что задача номер один сейчас - ввести всеобъемлющий и полный карантин: "Мы отстаем от Европы и США по темпам распространения пандемии, по разным оценкам, от 2 до 3 недель. Это означает, что пока мы еще не ощутили реальной волны, как пандемии, так и экономического кризиса, который потом наступит. И это тоже надо честно артикулировать. Поэтому номер один - обеспечение полноценного карантина ".

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Следующий шаг, подчеркнул Яценюк - обеспечить безопасность медиков а также других работников, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан - спасателей, полицейских, работников продуктовых магазинов: "Задача власти - дать им средства защиты, у них должны быть маски, респираторы, средства дезинфекции. У них должна быть зарплата ".

Власти также должны четко рассказать о ситуации с медицинским обеспечением: "Они должны сейчас нам четко сказать, что есть в Украине, что едет в Украину и будет закупаться в кратчайший период времени".

Об экономической ситуации, Яценюк отметил, что во всем мире сфера услуг "на сегодня умерла": "У нас нет таких сбережений у людей, которые дали бы возможность людям выживать. Пройдет неделя или три - и все, у людей не будет средств, за что есть".

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Учитывая это, подчеркнул лидер НФ, Кабинет министров должен безотлагательно изменить систему выплат по безработице, переведя регистрацию в онлайн, а также предусмотреть доплаты гражданам для того, чтобы обеспечить безработных.