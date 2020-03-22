В Украине за сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, - глава ЦОЗ Минздрава Кузин

Об этом вечером 22 марта в эфире одного из телеканалов заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"На данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал чиновник. Кузин добавил, что за 22 марта медики получили 114 подозрений на коронавирус.

"Это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать, как инфицирование новым коронавирусом. И сейчас по отношению к каждому такому случаю происходит не только эпидемическое расследование, но и оказание медицинской помощи", - пояснил он, что значит подозрение.

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