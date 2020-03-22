В Украине за сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ЦОЗ Минздрава (обновлено)

Об этом вечером 22 марта в эфире одного из телеканалов заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"На данный момент у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал чиновник. Кузин добавил, что за 22 марта медики получили 114 подозрений на коронавирус.

"Это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать, как инфицирование новым коронавирусом. И сейчас по отношению к каждому такому случаю происходит не только эпидемическое расследование, но и оказание медицинской помощи", - пояснил он, что значит подозрение.

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Пресс-секретарь ЦОЗ Валерия Сало в комментарии hromadske рассказала, что 14 случаев инфицирования обнаружили в Киеве, 1 во Львове и 1 в Киевской области.

Как сообщил и.о. директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак, из 14 новых случаев в Киеве - большинство на самоизоляции и чувствуют себя нормально. Все они вернулись из путешествий в Испанию, Германию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Еще 3 отдыхали на курорте Куршавель во Франции.

Кроме того, в ЦОЗ заявили, что до сих пор ждут результатов тестов народного депутата Сергея Вельможного и его сына.

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