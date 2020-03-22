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22.03.20 22:24

Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса. 

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - подчеркнул Зеленский.

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Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

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