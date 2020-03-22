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22.03.20 22:30

Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус

Количество случаев коронавируса в мире превысило 308 тысяч человек, более 13 тысяч человек умерли. Только за последние сутки количество летальных случаев возросло на две тысячи.

гебрейесус

По данным ВОЗ, интенсивность распространения вируса значительно возросла, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Если первые 100 тысяч случаев смертельной болезни фиксировали в течение трех месяцев, то последние сто тысяч человек заболели за 12 дней.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус, у молодежи нет иммунитета к болезни. Пожилые люди болеют коронавирусом больше, но информация из многих стран показывает, что значительная часть пациентов, нуждающихся в госпитализации, - люди в возрасте до 50 лет, сказал он.

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"Сегодня я хочу обратиться к молодым людям: вы не непобедимы. Этот вирус может положить вас в больницу на недели или даже убить. Даже если вы не заболеете, ваш выбор о том, куда пойти, может быть вопросом жизни и смерти для другого", - заявил гендиректор ВОЗ.

Солидарность - это главное, чтобы победить COVID-19, добавил Гебрейесус. По его словам, солидарность между молодыми и старыми, а также между странами может прервать цепи распространения и остановить вирус.

Впрочем, это требует чрезвычайных усилий, координации, преданности и непоколебимой политической воли, добавил глава ВОЗ.

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