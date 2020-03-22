В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19, за сутки выявлено 26 новых случаев, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Из 73 случаев - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Случаи коронавирусной болезни обнаружены в:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки

Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки

Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.

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