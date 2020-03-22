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22.03.20 23:04

В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19, за сутки выявлено 26 новых случаев, - Минздрав

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев.

В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19, за сутки выявлено 26 новых случаев, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Из 73 случаев - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Случаи коронавирусной болезни обнаружены в:

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В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19, за сутки выявлено 26 новых случаев, - Минздрав 01

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