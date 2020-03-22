В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19, за сутки выявлено 26 новых случаев, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Из 73 случаев - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Случаи коронавирусной болезни обнаружены в:
- Днепропетровская область - 2;
- Донецкая область - 1;
- Житомирская область - 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
- Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
- Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки
- Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки
- Тернопольская область - 1;
- Черновицкая область - 25 (1 летальный)
- Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.