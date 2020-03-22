Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров, - председатель НБУ Смолий о возможном получении финансирования

Об этом написал в Twitter председатель Национального банка Украины Яков Смолий, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина активно прорабатывает с МВФ возможное получение финансирования в рамках программ для поддержки стран, которые несут потери от коронавируса. Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров", - написал руководитель НБУ, добавив твит директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Руководитель фонда сообщила об "очень конструктивном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским", а также указала, что выразила поддержку Украине, "когда страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19".

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Напомним, 22 марта Владимир Зеленский сообщил руководительнице Международного валютного фонда о состоянии дел в нашей стране и мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19.

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