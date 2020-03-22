В ближайшие дни ВР сможет передать около 25 автомашин больницам Киева, - Разумков

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня у меня был разговор со всеми руководителями комитетов, с аппаратом Верховной Рады Украины и я думаю, что в ближайшие дни Верховная Рада Украины сможет передать около 25 автомашин больницам города Киева", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.

Он подчеркнул, что все в парламенте понимают, что сегодня профильным больницам, которые ведут борьбу с коронавирусом машины намного важнее, чем Раде.

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Напомним, Верховная Рада передала Александровской и Киевской городской детской инфекционной больнице четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.