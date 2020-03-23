Спал в куртке из-за холода в боксе, большинство лекарств покупал сам, но бесконечно благодарен медперсоналу, - переболевший коронавирусом украинец рассказал, как его лечили

Об этом Александр рассказал ВВС News Украина, передает Цензор.НЕТ.

Свое февральское путешествие в Италию Александр с женой планировали задолго до вспышки коронавируса. 21 февраля полетели из румынской Сучавы в Бергамо. Уже слышали о первых вспышках болезни, но путешествие не отменили. Были в Бергамо, Комо и Милане.

В Милане, по его словам, было относительно спокойно, но супруги усилили меры безопасности - пытались избегать скоплений людей, просто гуляли вдвоем.

"Так и провели весь отдых. Знаете, в Милане ощущались такие панические настроения, потому что там много туристов. Чувствовалось, что там люди уже обеспокоены. Но когда мы вернулись в последний день в Бергамо, нас встретил абсолютный тотальный пофигизм. Люди не осознавали опасности", - заявил мужчина.

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Александр вспоминает, что в аэропорту люди покашливали, некоторые уже были в масках. Но больше всего его поразил аэропорт в Сучаве, где пассажиров надолго оставили в одном помещении.

Супругам много раз проверяли температуру, все было в пределах нормы.

После возвращения решили несколько дней побыть дома, не идти на работу. И уже 28 февраля у мужчины начала повышаться температура: "Сначала почувствовал слабость. Померил температуру - 37,1. В обед - 37,4. Слабость оставалась. Я подумал, что это акклиматизация. К вечеру ситуация ухудшилась - температура поднялась до 37,9. Попробовал выпить парацетамол. Уже пришло понимание, что какая-то опасность есть".

29 февраля, когда температура еще выросла, Александр позвонил семейному врачу, предупредил, что был в Италии.

"Что дальше делать? Звоним "103". Через полчаса уже была машина скорой. Все - в защитной одежде. Меня госпитализировали. Поместили в инфекционное отделение. Взяли мазки на анализы. Третьего марта у меня день рождения. Я этот день никогда не забуду. Очень странный. И странный он показался разнообразными эмоциями. От очень ярких и приятных до очень негативных", - рассказал мужчина.

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В этот день пришли результаты анализов из Киева, которые тогда делали только в столице.

"Когда тебе говорят: у тебя - вирус… Ты не понимаешь, что дальше. Понятно, что дальше-то будет. Но как оно будет? Я знал, что что-то начнется, но что именно - не представлял. Не было страшно. Только непонимание. Непонимание того, что вообще происходит. Страшно, что я один из тех, кому не повезло. Почему я первый", - заявил Александр.

А еще тот день запомнился Александру переживаниями из-за жены, которую врачи оставили дома. Он сразу настаивал, чтобы женщину проверили. Однако врачи отказали, отговорившись инструкцией. Вечером к ней приехали "активисты".

"Люди очень испугались. Потому что почти все, кто был... назовем это бунтом, были уверены, что она также является носителем возбудителя. И они очень переживали за свою безопасность. С одной стороны, я их понимаю. Эмоции людей на тот момент. Когда вы понимаете, что опасность не где-то в Китае или в Италии, а здесь - у ваших дверей. И, инстинктивно, вы хотите эту опасность уничтожить. Я это понимаю. Поэтому зла на людей я не держу. Я десятки раз моделировал эту ситуацию, ставил себя на место этих людей. И с моей стороны это выглядит так: есть, все-таки есть компетентные люди, которые должны объяснить, как действовать в той или иной ситуации. Эти компетентные люди в тот момент там были. Они объясняли: пока у человека нет симптомов, его нельзя считать заболевшим. Что нужно взять мазки. И если подтвердится положительный результат, то тогда стоит госпитализировать. Это было правильно по всем нормам, по всем протоколам медицинским, по всем нормам. Но под натиском и влиянием паники люди добились своего - жену мою таки госпитализировали", - констатировал Александр.

Он рассказал, что лечение идет симптоматично. Александр вспоминает, что в больнице читал все о коронавирусе: "А еще - читал комментарии наших лиц, ответственных за медицину. Все отчитывались, что у нас абсолютно все готово".

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"Если 29 февраля, когда меня госпитализировали, у меня была просто температура и першение в горле, то когда у меня уже был результат моего теста - 3 марта - у меня уже тогда была пневмония. И мое состояние ухудшилось", - говорит он и признается, что его самого положили в не очень подготовленное место.

"Я спал в куртке. Я думал, что это временно, я не представлял, что в таких условиях можно долгое время провести. Я говорил врачам: "Давайте что-то делать!" Мне ответили: "Попросите, чтобы кто-то принес вам обогреватель". А я смотрю - в боксе одном только две розетки, куда можно включить этот обогреватель, и они оплавлены. Видно, что туда уже включали обогреватели и те розетки поплавленные не просто так. На следующий день вызвали электрика. Он что-то покрутил и сказал, что все безопасно. За собственные средства мне отец купил не самое мощный, на 800 Ватт, обогреватель", - сообщил больной.

Но, признает Александр, постепенно условия его пребывания в больнице улучшились: "Надо было кричать, надо было говорить, надо было постоянно прессовать - и эти вопросы постепенно решались. Люди с пониманием подходили, за что я очень благодарен. Но на самом деле с самого начала там ничего не было готово для приема".

Питание было неплохое: "Скажем так, гастрономическое удовольствие вы там не получите, но не будете голодны. Один раз в день мне мои родные приносили еду домашнюю. Одним словом, с питанием было нормально".

Мужчина рассказывает, что очень переживал за своих родителей и постоянно следил за новостями. Признается, что больше всего мечтал о душе, возможности помыться в больнице не было.

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"70% всех медикаментов мы покупали за свой счет. Ситуация улучшилась примерно через неделю моего пребывания. Постепенно лекарствами обеспечивала клиника. К концу мы просто покупали какие-то мелочи… Знаете, я бесконечно благодарен врачам и всему медперсоналу. За их работу и заботу. За то, что они делали каждый день", - подчеркнул Александр.

"Сейчас, когда меня выписали и я попал домой… Честно скажу, я встретил только одну соседку, которая искренне извинилась. Хотя на видео я ее даже не видел. Мне было приятно. Но не передо мной надо извиняться. Все-таки основной удар получила жена. Очень неприятно было наблюдать, как ее выводят… Просто как-то вора. Просто неприятно. Так, чтобы кто-то к нам зашел, - такого не было. Возможно, люди опасаются. Думают, что мы можем опасность составлять для них… Кто нас действительно поддерживает - это родственники и друзья… Быть первым - всегда страшно. Но я рад, что уже все позади", - резюмировал мужчина.

Напомним, 3 марта 2020 года в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Диагноз подтвердился у жителя Черновицкой области. Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находился под постоянным наблюдением медиков.

В тот же день несколько десятков горожан собрались у дома заболевшего коронавирусом украинца и требовали, чтобы его жена, у которой нет симптомов заболевания, легла в больницу. В итоге женщину забрала скорая.

16 марта сообщили о выздоровлении мужчины. 18 марта медики получили второй отрицательный результат обследования жены пациента с первым подтвержденным случаем инфицирования коронавирусом в Черновцах. Пациентка вышла из изоляции