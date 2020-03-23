Украина попала в список самых уязвимых для коронавируса стран, - GHS Index. ИНФОГРАФИКА

Отчет по итогам исследования опубликован на официальном сайте "Инициативы по ядерной угрозе" (Nuclear Threat Initiative, NTI) 13 марта, информирует Цензор.НЕТ.
По выводам ученых за 2019 год, мир в целом не готов к эпидемиям и пандемиям. Они проанализировали данные о 195 странах.
Лучше остальных подготовлены США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3).
Украина находится на 94 позиции (38 баллов из 100), между Зимбабве и Сенегалом.
Теперь же Украина вошла в список государств с наибольшей степенью уязвимости к коронавирусной пандемии. Для этого списка были выбраны страны, чей индекс ниже 33, а количество путешествующих ежегодно превышает 1 миллион. Причем Украина в этом списке третья после Венесуэлы и Пакистана.