Никакой коронавирус не способен остановить усилия по возвращению украинцев из плена и незаконного содержания, - глава МИД Кулеба

Такую уверенность высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это вопрос не поставлен на паузу. Мы работаем над обменом. Офис президента работает и Министерство реинтеграции работает для того, чтобы обмен все-таки происходил. Безусловно, там должны быть приняты дополнительные эпидемиологические, карантинные меры для этого. Но судьба людей, судьба наших узников всегда была приоритетом №1 для президента и остается им. Поэтому ни один коронавирус не способен погасить или затормозить наши усилия по возвращению наших граждан из плена и незаконного содержания", - сказал министр.

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