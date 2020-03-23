Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.03.20 01:51

Никакой коронавирус не способен остановить усилия по возвращению украинцев из плена и незаконного содержания, - глава МИД Кулеба

Несмотря на эпидемию COVID-19, вопрос обмена удерживаемыми лицами и освобождения крымчан из российских тюрем остается актуальным.

дмитрий,кулеба

Такую уверенность высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это вопрос не поставлен на паузу. Мы работаем над обменом. Офис президента работает и Министерство реинтеграции работает для того, чтобы обмен все-таки происходил. Безусловно, там должны быть приняты дополнительные эпидемиологические, карантинные меры для этого. Но судьба людей, судьба наших узников всегда была приоритетом №1 для президента и остается им. Поэтому ни один коронавирус не способен погасить или затормозить наши усилия по возвращению наших граждан из плена и незаконного содержания", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение ближайших месяцев вернем всех пленных украинцев из ОРДЛО, - Ермак об итогах заседания ТКГ в Минске

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100