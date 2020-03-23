Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.

"Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии "Слуга народа" и чиновники. Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", - сообщают в пресс-службе.

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Фото: president.gov.ua

Отмечается, что военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

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Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории каждого региона Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена ​​повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

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