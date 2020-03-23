Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

"Нет, я не коммунист, не фантазер – и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические", - написал он.

Среди экстраординарных шагов, министр перечислил следующие:

1. Верховной Раде немедленно - пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный Стабилизационный фонд из которого профинансировать антикризисные меры.

2. Увеличить дефицит госбюджета – существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется.

3. Провести секвестр бюджета – сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции. Не допуская ущерба по линии обороны и безопасности. Мне жаль, но придется.

4. Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

5. Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам процентов и основного долга в ближайшие годы.

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6. Жёстко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы.

7. Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране – сразу по окончанию карантина – и возобновить сразу по окончанию карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики – дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение..

8. Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.

9. Предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение.

Аваков отметил, что описанные шаги, это лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые по его мнению нужно принять, с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом иных действий.

"Без этих и других экстраординарных мер – нам будет чудовищно сложно! Людям будет очень сложно! И потому - надо действовать - защищая людей, балансируя экономику – в условиях, каких еще не было. Действовать решительно, быстро и четко.

Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядке и системе жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период.

Поэтому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом. Почему и написал – важно, чтобы каждый из Вас знал, что готовится и обсуждается. И в какой все мы оказались непростой ситуации", - резюмировал глава МВД.









