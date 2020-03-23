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23.03.20 07:48

СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 14,7 тысяч, инфицированы - 339 259 человек

По состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество летальных исходов вследствие коронавируса достигло 14 706 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии - 5 476 человек. При этом количество зараженных достигро 59 138 человек. В Китае умерли 3 153 человека в течение всего времени эпидемии, количество зараженных - 81439 человек. 

В целом в мире сейчас насчитывается 339 259 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98 834 человека.

Третья по численности страна по количеству больных - США, здесь заразились уже 35 206 человек. Дальше - Испания (28768, умерли - 1772), Германия (24873, умерли - 94) и Иран (21638, умерли - 1685).

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев

СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 14,7 тысяч, инфицированы - 339 259 человек 01

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