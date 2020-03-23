Отдельные категории пассажиров со спецпропуском будут оплачивать проезд как обычно, - замглавы КГГА Поворозник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры со спецпропускам, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - написал он.

Поворозник призвал киевлян, которые не работают в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города, и у которых нет спецбилетов, не "брать штурмом" автобусы, троллейбусы или трамваи.

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"Оставайтесь дома! Если критическая необходимость выехать в город, воспользуйтесь частным транспортом, такси, или транспортом предприятий, на которых вы работаете. Общественный транспорт на период введенных ограничений, будет перевозить исключительно людей, которые работают, чтобы обеспечить жизнедеятельность города", - добавил Поворозник.

Как сообщалось, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно сотрудников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города и страны.

Кроме того, пассажирам будет необходим специальный билет, который они должны получить в учреждении, предприятии или организации, где работают.