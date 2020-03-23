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23.03.20 08:10

До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков

До конца дня понедельника тесты на коронавирус будут во всех областях Украины.

До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - написал он.

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Как сообщалось ранее, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) разработал тест-систему для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков 01
До конца дня тесты на коронавирус будут во всех областях Украины, - Аваков 02

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