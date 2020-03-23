Аваков предложил пакет антикризисных мер: Без средств не должен остаться ни один человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

"Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов.

Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать", - написал он.

По словам Авакова, в правительстве, вместе с Премьером и Президентом активно обсуждается эта проблема: "Убежден, будет быстрое решение".

"Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны - как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек!" - написал он.

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Аваков напомнил о президентском предложении доплат 1000 грн пенсионерам и сообщил, что также разрабатываются и другие меры.

Глава МВД перечислил свои предложения:

Мера №1. Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице. Для тех, кто в период карантина остался без средств к существованию должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.

"Сколько? Не знаю, не уверен – нужен просчитать из возможностей бюджета и продумать всю цепочку последствий. Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина и другие меры – о которых скажу дальше - .. полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 -3000 грн. в месяц", - отметил он.

Мера №2. На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%.

Мера № 3. На государственном уровне, на время карантина, остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц – договорившись с банками-кредиторами в рамках механизма возможного компенсаторного регулирования фискальной нагрузки. Остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.

Мера №4. На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях- не перекладывая это на людей. Обратиться к предприятиям иных форм собственности – по возможности (ясно, что маленькие не смогут) - придерживаться подобных действий.



