Если сможем локализовать коронавирус, то уже в мае будем сажать картошку, - Емец

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в эфире "112 Украина".

По его мнению, такой исход возможен, если будет достаточно тест-систем.

"Насколько я понимаю в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекци и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку. Если жесткими методами, которые мы сейчас можем сделать и локализовать это, не по всей стране, конечно", - сказал Емец.

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Напомним, ранее министр здравоохранения выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.

Отметим, что в настоящее время в Украине для недопущения распространения коронавируса ограничено движение транспорта и закрыты границы.

По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом.