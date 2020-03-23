Коронавирус на Черкасщине: состояние первого зараженного удовлетворительное, семья пациента под наблюдением медиков

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 и Черкасской области. Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей Уманской инфекционной больницы, которые действуют согласно отработанного алгоритма Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием. Семья пациента также под наблюдением медиков", - написал он.

Также Боднар отметил, что в области действует оперативный штаб. Все профильные службы работают в режиме 24/7.

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"Еще раз подчеркиваем, следуйте карантину, простым правилам гигиены и сохраняйте спокойствие! На эту минуту имеем цифру 1, как она будет меняться - зависит от вас и вашей самодисциплины!", - добавил глава ОГА.

Кроме того он напомнил и об информационной гигиене, следите за официальным сайтом МЗ: https://moz.gov.ua, или же для удобства в официальных Телеграмм каналах: https://t.me/RomanBodnar и https://t.me/COVID19_Ukraine