"Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "112 Украина".

"Я в понедельник выношу на правительство не ту мизерную оплату... Я бы во время эпидемий сделал это почасово (оплату труда. - Ред.). Поэтому нужно понять, что во время эпидемии человек, как на войне. Я думаю, это постановление в правительстве поддержат", - сказал Емец.

В качестве примера он привел работу реаниматологов в центре детской кардиологии, где реаниматологи получают почасовую оплату, но не могут работать более 12 часов подряд.

"Если мы примем постановление и оно должно выйти в среду, о почасовой оплате, то это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые несмотря на опасность работают и будут", - сказал министр.

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