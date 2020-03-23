Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом. Третий этап - смертность, - Емец

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил в интервью 112 каналу.

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Илья Емец.

По словам главы ведомства, в настоящее время команда Министерства здравоохранения и украинская власть в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. В частности, министру Илье Емцу удалось восстановить вертикаль санитарной службы, когда заместитель министра Виктор Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как подчеркнул Илья Емец, будет ключевой в борьбе с COVID-19.

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"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (коронавируса. - Ред.) - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - подчеркнул Илья Емец.