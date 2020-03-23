В Чехии и Черногории зафиксировали первые смерти от коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в Twitter сообщает Институт общественного здоровья Черногории.

"В лабораториях Института общественного здоровья подтвержден Covid-19 у пациента З. П. 1955 года рождения, который в течение дня был госпитализирован и, к сожалению, скончался в Клиническом центре Черногории. Умерший имел хроническую болезнь легких", - говорится в сообщении.

На это время в Черногории зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом.

Черногория стала последней страной Европы, где обнаружили коронавирус.

Как передает Radio Praha в Чехии 22 марта медики также официально подтвердили первую смерть пациента, зараженного коронавирусом Covid-19.

"Первой жертвой стал 95-летний мужчина, который имел также другие серьезные проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Чехии в воскресенье достигла 1120 – только за субботу было зафиксировано 158 новых случаев заражения. А рекорд в этой стране был побит в четверг – 205 случаев инфицирования.

На это время в Чехии госпитализированы 74 человека, из них семеро находятся в критическом состоянии. Поправились на этот момент шесть человек.

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