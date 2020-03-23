Массовая остановка предприятий государством - самоубийство экономики, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Во время кризиса экономика должна работать. Да, определенные предприятия должны быть и уже остановлены для карантина и нераспространения вируса. Но массовая остановка предприятий государством - это самоубийство для экономики. На предприятиях работают люди, они получают зарплаты, за которые они живут. Предприятия платят налоги и наполняют бюджет, из которых платят пенсии и зарплаты бюджетникам", - рассказал он.

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"Существует много вариантов как работать во время кризиса. Удаленная работа - это один. Но если полный переход на дистанционную работу невозможен, не нужно закрывать предприятие (как посоветовал премьер-министр). Можно перевести предприятия и организации на меньшую мощность, чтобы работало значительно меньше рабочих и были снижены риски распространения вируса. Тогда предприятия не будут полностью останавливаться, работники будут получать часть зарплаты, будут платиться определенные налоги. И самое главное - таким предприятиям будет значительно легче восстановить работу в полном объеме после кризиса, чем тем которые будут полностью остановлены. А скорость восстановления экономики будет нашим главным вызовом после кризиса", - резюмировал Милованов.