Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Заявления опубликовали пресс-службы НОК двух стран, передает Цензор.НЕТ.

Национальный олимпийский комитет Канады отметил, что данное решение поддержали комиссия спортсменов, федерации, а также правительство.

Кроме того, НОК призвал Международный олимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Игры-2020 на следующий год.

"Мы говорим не только о здоровье спортсменов, но и о всем обществе. Из-за коронавируса атлеты не успеют подготовиться к Олимпиаде. Их тренировки вообще будут противоречить указаниям правительства в рамках борьбы с пандемией коронавируса", - отметил канадский НОК.

В НОК Австралии также отметили, что их сборная не может быть собрана в из-за обстоятельств из коронавирусом.

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Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.