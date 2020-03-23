Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Заявления опубликовали пресс-службы НОК двух стран, передает Цензор.НЕТ.
Национальный олимпийский комитет Канады отметил, что данное решение поддержали комиссия спортсменов, федерации, а также правительство.
Кроме того, НОК призвал Международный олимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Игры-2020 на следующий год.
"Мы говорим не только о здоровье спортсменов, но и о всем обществе. Из-за коронавируса атлеты не успеют подготовиться к Олимпиаде. Их тренировки вообще будут противоречить указаниям правительства в рамках борьбы с пандемией коронавируса", - отметил канадский НОК.
В НОК Австралии также отметили, что их сборная не может быть собрана в из-за обстоятельств из коронавирусом.
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.