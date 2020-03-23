На утро 23 марта в Украине подтверждены 73 случая COVID-19, за сутки поступило 114 подозрений, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 23 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 5 случаев

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)

Львовская область -2 случая

Тернопольская область - 1 случай

Черкасская область - 1 случай

г. Киев - 29 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 марта 2020 в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.

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