Массовое тестирование и большое количество ИВЛ, - эксперты объяснили "аномально" низкую смертность от коронавируса в Германии

Радио Свобода пишет о факторах, которые могли способствовать такой ситуации, передает Цензор.НЕТ.

Для сравнения, в Италии на 41 035 зараженных пришлось 3405 смертей, это 8,29% летальности, в Испании - 833 смертей на 18077 зараженных (примерно 4,6%). При этом по сравнению с соседними Италией, Францией, Испанией и Австрией Германия не принимала слишком жестких мер, таких как закрытие границ с начала распространения вируса.

Обозреватели пытаются объяснить ситуацию в Германии такими факторами.

1. Тесты на коронавирус.

"У нас есть простое сообщение для всех стран: тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте. Тестируйте каждый подозрительный случай ", - отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 марта.

Именно это и делает Германия. "Мы можем проводить более 160 000 тестов в неделю, и это количество может быть увеличено", - сказал профессор Института имени Роберта Коха Ротар Вилер.

Сеть немецких лабораторий позволяет выявлять людей, которые распространяют коронавирус, при этом не имея никаких симптомов.

В Украине, вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 600 образцов на COVID-19 с начала года.

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2. Возраст инфицированных.

Большинство инфицированных в Германии - это относительно молодые люди. Более 80% всех инфицированных моложе 60 лет. В частности, в начале вспышки в Германии наблюдали много случаев, связанных с возвращением людей с горнолыжных поездок.

Вместе с тем такая ситуация легко может измениться с продолжением распространения инфекции, и, наконец, привести к большему количеству инфицированных и погибших.

Зато Италия занимает второе место по количеству старшего населения на планете. 23% итальянцев старше 65 лет.

3. Готовность к эпидемии.

Важную роль, по мнению обозревателей, сыграло и то, что Германия, имеет достаточные ресурсы и была уже готова к возгоранию.

На прошлой неделе федеральное правительство заказало дополнительные 10 000 спасательных вентиляторов для легких от немецкого производителя. И это в дополнение к уже имеющимся 25 000, которые уже есть в больницах по всей стране.

Германия имеет возможности для размещения большого количества людей в больницах с необходимым оборудованием, и заявила, что вдвое увеличит количество коек интенсивной терапии до примерно 56000.

Для сравнения, в Италии аппаратов искусственной вентиляции легких - около 5000.

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Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что в медучреждениях Киева подготовлены 324 аппарата искусственной вентиляции легких.