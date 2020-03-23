10 млн пенсионеров в апреле получат надбавку в тысячу гривен, а в мае будет проведена индексация пенсий на 11%, - Лазебная. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом на брифинге в понедельник рассказала новая министр социальной политики Марина Лазебная.

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"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат больше 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают ее вместо пенсий. Это люди, у которых есть инвалидность детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - сообщила министр.

"С 1 мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривен", - рассказала Лазебная.

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Надбавки и индексация будут проводиться в автоматическом режиме, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

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