Сегодня "Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев

Так, поезд № 705/706 отправится из Пшемысля 23 марта в 15:50 с промежуточной остановкой во Львове и прибудет в Киев в 23:59 того же дня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" продлила возврат билетов до 90 и 180 суток, чтобы избежать скопления людей на вокзалах

Бригада стюардов, обслуживающей поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщалось, 20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов класса "Интерсити +" для эвакуации из Пшемысля в Киев граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу. 21 марта осуществили курсирование по указанному маршруту еще два поезда категории "Интерсити".