Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.03.20 11:32

Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев

Депутаты из фракции "Слуга народа" под прикрытием эпидемии коронавируса хотят отменить языковые квоты и другие нормы законодательства, которые защищают государственный язык.

арьев

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он, в частности, сообщает, что председатель парламентского комитета по гуманитарной политике Александр Ткаченко инициирует во время внеочередного заседания приостановить нормы относительно квотирования в аудиовизуальных СМИ, а также отсрочить часть законодательства о языке до 2024-26 гг..

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР отложил рассмотрение "языкового" законопроекта авторства "слуги народа" Бужанского

"Под прикрытием коронавируса комитет гуманитарной политики ВР, а точнее его председатель Александр Ткаченко (так как заседания не проводились), хочет, чтобы ВР проголосовала на внеочередном:

Владимир Арьев предостерегает, что подобные инициативы не имеют отношения к борьбе с эпидемией коронавируса и являются очень раздражающими для общества. "Эти вещи ничего общего с эпидемией не имеют. Трогать щекотливые вопросы сейчас, как это делают ватные слуги - это политическое мародерство. А с мародерами в такие времена разговор должен быть соответствующим. Поэтому очень советую не испытывать терпение и призываю Дмитрий Разумков немедленно остановить опасную игру некоторых коллег с огнем", - отметил Арьев.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100