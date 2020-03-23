"Мне бы протез, я бы побежал, хочу домой": в Днепре спасли 21-летнего солдата, тяжело раненого вследствие попадания ПТУР наемников РФ в грузовик ВСУ под Песками

Об этом на своей странице в Facebook написал главврача учреждения Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Василий, 21 год, солдат, родом из Винницкой области. 10 марта в критическом состоянии, тяжелая кома, поступил в Мечникова. Противотанковая ракета попала в его машину в районе н.п. Пески. Большую часть правой ноги вырвало взрывом, разорванная рука, оголенные кости, высокие дозы препаратов, поддерживающих жизненные функции. Проведено три операции. Ампутация по жизненным показаниям, десятки осколочных ранений. Сегодня утром в реанимации на лице слезы радости – мне бы протез, я бы побежал, хочу домой", - написал врач.

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Также Рыженко сообщил, что в пятницу поздно ночью в больницу был доставлен раненый Владислав, родом из Ривненской области, 25 лет, в тяжелом состоянии.

"Два больших осколка диаметрально прошили голову, один из них через левый глаз. Большая операция выполнена нейрохирургами и офтальмологами. Пришел в сознание", - сообщил он.

Напомним, 10 марта вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков.



Фото: Рыженко/Facebook