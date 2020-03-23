За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 37 человек, на водных объектах - 13, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека и пострадали 73 человека.

Зарегистрировано 5 тыс. 458 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 36 человек.

Ликвидировано 4 тыс. 893 пожара, спасены на пожарах 31 человек и не допущено уничтожение огнем 1 тыс. 41 здания и 64 ед. техники. Во время пожаров погибли 37 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 9 млн. 700 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 316 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 280 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 13 человек.