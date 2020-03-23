Мужчине, незаконно вывозившему медицинские маски в Румынию, суд назначил 10 суток ареста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 18 марта 2020, пограничным нарядом "Пограничный патруль" на берегу реки Тиса на расстоянии около 10 метров от линии государственной границы был обнаружен и в дальнейшем задержан гражданин Украины после пересечения государственной границы Украины, из Украины в соседнюю страну Румынию и обратно вне пункта пропуска через государственную границу Украины с целью перемещения медицинских масок, чем нарушил требования статьи 9, 12 Закона Украины "О государственной границе Украины" от 4 ноября 1991 года.

Во время задержания гражданин совершил злостное неповиновение законному требованию военнослужащего Государственной пограничной службы во время выполнения им служебных обязанностей, связанных с охранной государственной границы, а именно на законное неоднократное требование остановиться данный гражданин начал бежать. Было осуществлен один предупредительный выстрел вверх с АК-74. Мужчина нарушил пункт 10 постановления Кабинета Министров Украины №1147 от 27 июля 1998 года, за что предусмотрена ответственность по части первой статьи 185-10 и частью первой статьи 204-1 КоАП.

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Вину свою он признал, раскаялся в содеянном и объяснил, что пересек государственную границу из Украины в Румынию и обратно, с целью контрабанды медицинских масок за денежное вознаграждение.

Принимая во внимание, что административное правонарушение совершено в условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19, в то время, когда государственная граница Украины требует усиленной защиты в связи с пандемией, когда в Украине дефицит медицинских масок в аптечных сетях, суд 19 марта 2020 признал мужчину виновным по части первой статьи 185-10 КУоАП и части первой статьи 204-1 КоАП и на основании статьи 36 КоАП назначил наказание в пределах санкции части первой статти204-1 КоАП в виде 10 суток административного ареста.

Напомни, 19 марта Госпогранслужба сообщила о задержании мужчины, который переправлял по реке медицинские маски в Румынию.

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