САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения, - замгенпрокурора Трепак

Как рассказали "Цензор.НЕТ" в Офисе Генерального прокурора Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной бездеятельности служебных лиц, поскольку в Кабмин еще 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился председатель Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок.

По словам заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака, уголовное производство открыто по ч. 2 статьи 367 Уголовного кодекса. Досудебное расследование прокурором поручено проводить Государственному бюро расследований.

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Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.