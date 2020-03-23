Сейчас планируются рейсы для эвакуации украинцев из США, Канады и Индии, - Мининфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря диалогу между Министерством инфраструктуры и авиаперевозчиками украинские граждане могут приобрести билеты по специальным ценам. Есть высокая вероятность введения более жестоких карантинных режимов в других странах. Поэтому не медлите, приобретите билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний:

MAU - https://www.flyuia.com/ua/ua/home

Авиакомпания Sky Up - https://skyup.aero/uk/best

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Напомним, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней", - говорится в сообщении.