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23.03.20 12:20

Сейчас планируются рейсы для эвакуации украинцев из США, Канады и Индии, - Мининфраструктуры

Возвращение украинцев домой продолжается. Сейчас планируются рейсы из отдаленных регионов: Северная Америка (Нью-Йорк, Торонто) и Индия (Дели).

авиа

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря диалогу между Министерством инфраструктуры и авиаперевозчиками украинские граждане могут приобрести билеты по специальным ценам. Есть высокая вероятность введения более жестоких карантинных режимов в других странах. Поэтому не медлите, приобретите билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний:

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Напомним, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней", - говорится в сообщении.

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