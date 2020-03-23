Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на норвежское министерство по международному развитию.

"Мы обеспокоены тем, как вирус повлияет на развивающиеся страны с неустойчивой системой здравоохранения", - говорится в заявлении главы ведомства Дага-Инге Ульстейна.

"Международная сплоченность важна как никогда. Поэтому и для нас важно выделить финансовые средства для такого фонда в ООН", - подчеркнул Ульстейн.

По данным властей Норвегии, ожидается, что фонд будет создан "возможно, даже уже на этой неделе".

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Отмечается, что такую инициативу поддержала заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед.

На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество проявить солидарность с наиболее бедными странами мира на фоне пандемии коронавируса COVID-19, так как жизни многих людей находятся под угрозой из-за его распространения.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на понедельник в мире выявили более 341 тыс. заражений COVID-19, более 14,7 инфицированных скончались. Между тем, порядка 99 тыс. зараженных выздоровели.