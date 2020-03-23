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23.03.20 12:35

Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД

Министерство иностранных дел уже вернуло в Украину более 60 тыс. наших сограждан, еще более 27 тыс. ожидают возвращения.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в понедельник, 23 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня более 60 тыс. сограждан удалось вернуть в Украину. Еще 27 тыс., даже больше, остаются за рубежом", - сказал Божок.

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Он добавил, что МИД уже взяло под контроль ситуацию с возвращением украинцев в Европе и на Ближнем Востоке, сейчас завершает решение вопросов в Азиатско-Тихоокенском регионе.

"Мы создали хабы. Мы открыли несколько возможностей для того, чтобы возвращаться - воздушный транспорт, наземный транспорт, железная дорога. Сейчас мы переходим к Латинской Америки и Карибскому бассейну", - уточнил замминистра.

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