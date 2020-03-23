Украина ищет спонсоров для граждан, которые останутся на карантине за рубежом, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в эфире телеканала "Суспільне: UA".

"Мы принимаем все меры (для возвращения украинцев на Родину - ред.). Когда мы исчерпаем все возможности, и когда хабы и другие страны тотально заблокируют все перевозки, и мы выйдем в тотальный карантин, мы имеем на это время запасной вариант. Мы будем стараться искать пути материально помочь нашим гражданам, которые по тем или иным причинам останутся за рубежом", - сказал Божок.

В этом контексте он отметил, что действительно сложной по нескольким причинам является ситуация с возвратом украинцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Во-первых - это расстояние. Во-вторых - это карантинный режим и местные ограничительные меры. И в-третьих - это количество граждан. Есть такие места, где у нас по пять, по два, по три соотечественника", - пояснил дипломат.

Божок добавил, что МИД в настоящее время уже обращается к спонсорам с просьбой предоставить материальную помощь украинцам, которые будут вынуждены остаться за границей, поскольку собственные финансовые возможности ведомства ограничены.

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