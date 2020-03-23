Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.03.20 12:49

В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6

В Винницкой области по состоянию на утро 23 марта медики проверяют два новых подозрения на коронавирус, 17 подозрений не подтвердилось.

коронавирус

Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр МЗ, передает Цензор.НЕТ.

"На территории области были зарегистрированы 19 подозрений на Covid-19. Образцы материалов от 17 заболевших были исследованы на коронавирус SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины", коронавирус не обнаружен. Образцы материалов от двух заболевших исследуются", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Руслан Горбенко заболел коронавирусом и попал в больницу

В Житомирской области по состоянию на утро 23 марта провели тесты на определение коронавируса у 24 пациентов, 2 из которых оказались положительными, сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

"Всего за период мониторинга за состоянием заболеваемости Covid-19 (с 29.01.2020г. по 23.03.2020г.) поступил материал с подозрением на заболевание от 24 больных (из 9 админтерриторий): Радомышльский - 1, Емильчанский - 2, Хорошевский - 1 , Андрушевский - 3, Бердичевский - 3, Новоград-Волынский - 1, Народицкий - 2, Брусиловский - 2, Коростенский - 1 и г.. Житомир - 8. У 18-ти больных диагноз снят, у 2-х больных выявлен Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что биологический материал от 4-х больных из Бердичева, Коростеня и 2-х больных из Житомира сейчас проверяется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ищет спонсоров для граждан, которые останутся на карантине за рубежом, - МИД

Еще девять случая с подозрением на коронавирус зафиксированы в Тернопольской области за последние сутки, сообщает областной лабораторный центр МЗ Украины

Как сообщалось, в настоящее время в Украине подтверждено 73 случая инфицирования коронавируса нового типа, три из них летальные.

В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6 01
В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100