В Киеве вводятся новые правила посещения магазинов и аптек, - Кличко

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Да, действительно, в аптеках и магазинах мы вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мер", - отметил Кличко.

По его словам, оставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться в магазины, аптеки и больницы в обычном режиме.

"Социальные работники города обеспечивают продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных", - добавил Кличко.

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