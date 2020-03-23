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23.03.20 13:18

После паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван, - премьер-министр Кику

Восемь граждан Молдовы заразились коронавирусом во время паломнической поездки в Почаевскую Лавру в Тернопольской области.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ziarul de Gardă, об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

В период эпидемии группа людей поехала на автобусе в паломничество в Украину, в Почаевский монастырь. По возвращению у восьмерых из них выявили новый коронавирус Covid-19, остальные находятся под наблюдением.

"Граждане, которые поехали во время эпицентра эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет если мы неосознанно едем инфицироваться", - подчеркнул премьер.

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