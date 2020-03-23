Фактами распространения фальшивых спецбилетов на проезд в общественном транспорте уже занимаются правоохранители, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также отметил, что по заявкам обеспечивающих жизнедеятельность города предприятий выдано более 225 тыс. таких билетов.

"За предыдущие сутки департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, обеспечивающий выдачу специальных билетов, выдал более 225 тыс. по заявкам предприятий указанных сфер", - отметил он.

Такой билет действует только вместе с удостоверением о работе на предприятии.

"Правоохранители уже работают над выявлением дельцов, которые вчера размещали объявление о продаже таких билетов", - сказал Кличко.

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