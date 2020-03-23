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23.03.20 13:35

Большинство фракций Рады выступили против введения чрезвычайного положения, - замглавы фракции "Голос" Железняк

Большинство фракций парламента выступает против введения в стране чрезвычайного положения, сообщил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Большинство фракций Рады выступили против введения чрезвычайного положения, - замглавы фракции "Голос" Железняк

"Была рабочая группа, она же заседание глав депутатских фракций, организованная полностью онлайн… Обсуждалось несколько вопросов: первый - повестка дня внеочередного пленарного заседания, сейчас она еще формируется; второе - отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство из них выступило категорически против такого решения. И третье - формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат ихпринятия, то есть место проведения, формат заседания и формат голосования", - сказал Железняк "Интерфакс-Украина" после завершения в понедельник заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что финального решения по трем обсуждаемым вопросам пока нет. "Все эти вопросы обсуждались, решение финальное пока не принято. Ждем объявления внеочередного заседания", - сказал замглавы фракции "Голос".

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По словам Железняка, внеочередное заседание Верховной Рады может состояться уже на этой неделе, повестка дня формируется и согласовывается.

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