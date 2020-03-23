﻿Матч Лиги чемпионов стал главным источником коронавируса в Италии, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало Недели", об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

По информации радиостанции, первый матч "Аталанты" с "Валенсией" (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшийся 19 февраля, стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии.

Такой позиции придерживаются в Италии. Изначально вирус распространился в Бергамо, где базируется "Аталанта", а уже затем фанаты "бергамасков" "привезли" болезнь в Милан на стадион "Сан-Сиро", на котором проводили матч команды.

Сообщается, что фанаты "Аталанты" контактировали и с болельщиками испанского клуба.

Позже стало известно о том, что в "Валенсии" 35% игроков больны коронавирусом.

Напомним, больше всего в мире смертей от коронавируса зафиксировано в Италии - 5 476 человек. При этом количество зараженных достигро 59 138 человек.

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