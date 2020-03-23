Общественный транспорт Ривного приостанавливает работу с 26 марта, - горсовет

Об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба мэрии города, передает Цензор.НЕТ.
"В городе Ровне с четверга, 26 марта прекращается движение городского общественного транспорта и будет дополнительно ограничена работа ЦПАУ", - говорится в сообщении.
Со вторника, 24 марта вводится запрет на пользование детскими и спортивными площадками.
Кроме того, детям в возрасте до 14 лет находиться в городе без родителей запрещается. Жителям, которые передвигаются по городу, стоят в очереди к торговым заведениям, запрещено приближаться друг к другу ближе чем на два метра.