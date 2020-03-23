В мире эпидемии укрощают карантином и максимальным тестированием, а не введением чрезвычайного положения, - Сюмар

Об этом народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар написала на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы .

"Вчера министр Емец выступил за введение чрезвычайного положения. Несколько вещей о чрезвычайном положении (далее ЧП), которые надо знать сейчас каждому. Итак, пандемия действительно является основанием для введения ЧП. Причем в случае пандемии Президенту даже не надо собирать СНБО, потому что предложение вносит Кабинет министров. Поэтому - заявление Емца действительно было первым шагом к чрезвычайному положению.

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Далее должно быть решение Кабмина, Указ Президента и заседание Рады в течение 48 часов", - написала Сюмар.

Депутат напомнила, что чрезвычайное положение предусматривает принудительное изъятие имущества как у юридических, так и у физических лиц; особый режим въезда-выезда. (Это означает на практике, что в город вас будт пускать по особым пропускам, и для большинства это будет запрещено) осмотр транспортных средств и ограничения движения; запрет любых массовых акций, мероприятий, забастовок.

Кроме того, чрезвычайное положение предусматривает особое распределение продуктов питания или предметов первой необходимости (надеюсь, до продуктовых карточек не дойдет); квартирную повинность для юридических лиц для временного размещения.

Сюмар отметила, что следующие нормы при пандемиях не долны использоваться, но сейчас они активно обсуждаются: проверка документов или осмотр жилья, транспорта или служебных помещений; изъятие оружия у граждан; комендантский час.

Правовой режим чрезвычайного положения вводится на 30 дней, и может быть продлен до 60 дней.

Она также отметила, что азиатские страны (не Китай) ликвидировали эпидемию карантином для тех, кто прибывает в страну, тестированием всех с целью выявления безсимптомнихних носителей и их изоляцией; отслеживанием всех контактов больных и изоляцией контактных лиц.

"Государство отслеживает соблюдение карантина этими лицами простым приложением в смартфоне, который фиксирует местонахождение человека. Нарушение предусматривают жесткую ответственность.

По этому пути пошли и США, которые начали массовое тестирование и изоляцию инфицированных и контактных лиц. Поэтому там за вчера почти 14 тыс выявленных инфицированных.

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У нас же - 250 тыс. экспресс тестов, которые только при наличии симптомов могут дать какой-то результат и перспективы введения чрезвычайного положения. Насколько это совпадает с теми методами борьбы, которые доказали свою эффективность - судить вам", - добавила Сюмар.