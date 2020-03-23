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23.03.20 14:13

Нужно взять на контроль экспорт продовольственных товаров, а не "гоняться" за респираторами, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко взять на контроль экспорт товаров продовольственной группы.

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Об этом он заявил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, пора прекратить гоняться за уже вывезенными респираторами, а срочно взять на контроль экспорт товаров продовольственной группы, товаров первой необходимости", - отметил он.

По его словам, это необходимо, чтобы "завтра не "догонять" тушёнку и перловую кашу".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения будет действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.

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