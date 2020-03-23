На госаппарат в Украине тратится больше средств, чем на здравоохранение, - Дубилет

Об этом бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 8 лет тому назад расходы на медицину в нашем государственном бюджете превышали расходы на госаппарат (или, проще, "расходы на чиновников"). Но в последние годы они поменялись местами", - отметил он.

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Дубилет объяснил, что в 2011 и 2019 годах расходная часть бюджета была примерно одинакова - 52 млрд долл. и 53 млрд долл. соответственно. В эти годы на государственные функции выделялось около 11% бюджета (5,7 млрд долл.), а вот на медицину расходы упали с 12% до 9% (с 6,1 млрд долл. до 5 млрд долл.). То есть, за эти годы расходы на медицину упали почти на 20%. Речь идет о сводном бюджете (общегосударственный и местные), добавил он.