Украина и Иран согласовали алгоритм взаимодействия по сбитому под Тегераном самолету МАУ, - МИД

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением расследования по делу о сбитом украинском самолете рейса PS 752, в частности, подтверждена необходимость осуществления безотлагательной расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Божок и Моради обсудили отдельные вопросы сотрудничества в условиях пандемии Covid-19, в частности, они договорились проработать совместные меры с целью возвращения домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.