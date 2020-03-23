Фракция "ЕС" призывает принять законопроект о перераспределении 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Европейская Солидарность" глубоко обеспокоена тем хаосом и безответственностью, с которой власть - президент, правительство и монобольшинство - относятся к вопросам экономики и к тому коллапсу, в который они вогнали украинскую экономику. Мы неоднократно предлагали, чтобы наши партнеры и коллеги депутаты подключились к работе антикризисного штаба и работали там над решением экономических вопросов, но мы не получили ни одного предложения относительно этого", - сказала нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, фракция не видит предложений правительства по комплексному решению экономических проблем.

Геращенко также призвала власть сократить недопустимые в такое сложное время расходы и направить эти средства на борьбу с коронавирусом и ликвидацию его экономических последствий.

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"Очевидно, что вызовов перед Украиной два - это медицина, которая должна устоять перед эпидемией и спасать людей. Это наши медики и армия, которых надо защитить. Также - это украинская экономика. Мы проинформировали коллег, что наша депутат Нина Южанина по сути сделала работу правительства и предложила законопроект, которым разрешается перераспределить более 13,5 млрд грн бюджета. Она нашла все лоббистские статейки, которые закладывали себе представители монобольшинства, министерств и ведомств, которые сейчас не может позволить себе украинский бюджет", - подчеркнула она.

Также Геращенко призвала направить средства на финансовую поддержку пенсионеров и лиц, потерявших работу из-за карантина.

"Мы предлагаем немедленно включить этот законопроект в повестку дня внеочередной сессии, принять его для того, чтобы сократить все недопустимые сегодня расходы государства, такие как закупки, которые не нужны и все сконцентрировать на трех вещах - защита медицины и медиков, украинская армия, выплаты хоть каких-то компенсаций украинским пенсионерам и тем людям, которые потеряли работу, а значит их семьи могут остаться на грани выживания. Мы настаиваем на том, чтобы власть взяла в работу этот законопроект и чтобы он стоял одним из первых во время внеочередного заседания", - отметила Геращенко.

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