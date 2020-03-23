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23.03.20 14:45

После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко

Главный санврач Виктор Ляшко рекомендует после распаковывания заказа/доставки из магазина помыть руки обычным мылом минимум 45 секунд.

продукты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "LIGA.net".

Он посоветовал после распаковывания заказа/доставки из магазина переложить продукт в подготовленную чистую тару, а магазинную упаковку утилизировать.

После этого следует помыть руки под проточной водой минимум 45 секунд, тщательно обрабатывая мылом. При этом антибактериальное мыло не рекомендовано использовать, достаточно обычного мыла и проточной воды.

"В данном конкретном случае мы так предотвращаем возможное распространение, даже при наличии возбудителя вируса, проникновение в наш организм и инфицирование", - сказал он.

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